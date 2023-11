Giv Akt gikk opp i 1-0-ledelse etter 25 minutters spill. Lagene gikk til pause på stillingen 0-1.

Scoring fra elleve meter

David Piestrzeniewicz (Donn 2 G13) scoret 1-1 fra straffemerket ni minutter ut i andreomgangen. Giv Akt tok ledelsen igjen et kvarter før slutt. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 1-2.

Serien skal avgjøres

Radoslaw Piotr Rokicki var dommer.

Og dermed var serien ferdigspilt for begge lag. Etter å ha høstet inn ni poeng denne sesongen ender Giv Akt på en foreløpig åttendeplass. Etter dagens kamp legger Donn 2 seg på sjetteplass med tolv poeng.

Donn 2 har i løpet av sesongen scoret 17 mål og sluppet inn tolv. For Giv Akt ender sesongen med 20 scorede mål, mens de har sluppet inn 35 mål.

Mostafa Mohammed ble toppscorer for Donn 2 med sine åtte mål, mens Nawaf Jagar Khowen Saadoun scoret to mål denne sesongen og ble toppscorer for Giv Akt.