Lillesand By- og Sjøfartsmuseum presenterer Gamle Lillesandsbilder:

Vi som var unge da var mest interessert i hvem som hadde de beste «porkene» i byen. Bakeri og bakst blir tema i desember-artikkelen.

Porkene var populære hele året. Baker Knudsens porke, deilig gjærbakst og gjerne litt «daustekt», med en ring av gul eggekrem og med strøsukker i midten, var en slager. De andre bakeriene hadde sine tilhengerskarer. Spesielt hvis det var mye eggekrem på porkene.

Bakeriene i Lillesand lå ganske nær hverandre. Rønnevigs Bakeri i Østregate 3, Knudsens bakeri i Østregate 8, Heldals bakeri i Strandgaten og baker Jahnsen på toppen av Oddekleiva. Bakeriene samarbeidet og hjalp hverandre om det trengtes. Hvis den ene manglet rugmel, hjalp den andre til.

Stort marked

Bakeriene betjente et stort marked. Dette var før bakerifabrikker ble etablert. På 1960-tallet kjøpte de fleste daglig ferskt brød i bakeriene, frisk melk på meieriet, kjøtt hos slakteren eller fisk på fiskebrygga. Ett av bakeriene hadde samarbeidsavtale med butikker som solgte deres produkter på Birkeland, Herefoss, Kaldvell, Eide og Ågerøya. Alle skulle ha tilgang på ferske bakervarer.

Lillesands eldste og største bakeri

Rønnevigs bakeri lå i Østregate 3, i murbygningen vis-a-vis Rådhuset. Bakeribygningen var opprinnelig oppført i tre, men etter to branner ble det innført murtvang, slik at bygningen fra 1913 er oppført i mur. Det har vært sammenhengende bakerivirksomhet på adressen fra 1885 til rundt år 2000.

Skipskjeks på de sju hav

J W Rønnevig Bakeri og Conditori ble stiftet i 1881. Bakermester Johan Wilhelm Rønnevig, som er min oldefar, kom med sin familie til Lillesand fra Haugesund i en oppgangstid i byen. Hans skipskjeks, beskøytere, var en viktig del av skipsprovianten på mang en seilskute fra Lillesand. Kavringene eller kjeksen var bakt av tørr rug eller hvetemel, og var meget holdbare. De passet derfor perfekt på langfart på de sju hav.

Kjent for julemarsipanen

Barbro Rønnevig Sundtoft (81) har opplevd bakerivirksomheten på nært hold. Hennes far, Leif K. Rønnevig drev bakeriet fra 1942 til 1973. -Jeg begynte allerede som 12-åring med å levere varer på sykkel. Margarinkassen på bagasjebrettet var stuet full av rugbrød, grislebrød, skonroker og tebriks. Varene ble levert hjem til folk. Til jul pakket jeg marsipaneskene med grønn treull og fylte dem med marsipangris, -jordbær, -gulrot, -eggeskive, liggende -nisse og marsipanskinke. Til slutt cellofan og rødt bånd rundt esken. Det var nok julemarsipanen, bløtkaker med marsipanlokk, tebriks og waleskringelene bakeriet vårt var mest kjent for. Dessuten ble byens første softis laget og solgt her, sier Barbro.

Dramatisk i Lillesand 8. april 1940

Barbro Rønnevig Sundtoft forteller bakeribygningen også har historisk interesse. For det var nemlig der det ble hasteinnkalt til formannskapsmøte den 8. april 1940. Hennes bestefar, Henrik Rønnevig, var ordfører i byen. Det tyske troppetransportskipet «Rio de Janeiro» ble torpedert utenfor Ågerøya på formiddagen 8. april 1940. Kommuneledelsen måtte umiddelbart underrette statlige myndigheter om at det var soldater og krigsmateriell om bord på det tyske skipet som skulle til Bergen. Det måtte også treffes mange tiltak lokalt. Alt dette skjedde rundt spisebordet i 2 etasje i bakerigården. Dagen etter, 9. april 1940, ble som kjent Norge angrepet av tyske styrker, og brakt inn i den europeiske storkrigen.

Linseboller og «duller»

Knudsens bakeri ble etablert i 1893, og het da Joh. S. Knudsens Bakeri & Conditori. Frem til 1926 holdt bakeriet til i Strandgaten før virksomheten ble etablert i Østregate 8. Familien har drevet sammenhengende bakerivirksomhet fra 1893 frem til 1997.

Bakeriet var mest kjent for sine linseboller, «duller» (a la dagens cupcakes) og porker. – Ovn er det viktigste redskapet for gode bakeprosesser, fastslår Jan Kristoffer Knudsen, baker i 4 generasjon frem til 1997. I starten ble ovnen fyrt med ved, og det var svært arbeidskrevende. Etter hvert overtok oljefyrt ovn, og til slutt elektrisk, sier Jan.

I dag er det ingen lokale bakerier igjen i Lillesand, bare et bakeriutsalg. Men heldigvis lever porka i beste velgående!

Ha en fin førjulstid!

Emma Elisabeth Vennesland

Emma Elisabeth Vennesland Foto: Privat

Bildet er hentet fra Lillesand By- og Sjøfartsmuseums sider på Agderbilder.no. Her er nærmere 3.000 bilder fra Lillesand digitalisert av Fotogruppen.