Lillesand By- og sjøfartsmuseum presenterer gamle Lillesandsbilder:

Med havet som nærmeste nabo og store forekomster av fisk, var det helt naturlig for lillesands-familier å spise fisk til middag. Som barn ble vi ofte minnet på at vi skulle spise fisk i alle måneder som hadde «r» i seg. Det kunne være alt fra stekt makrell, kokt makrell, kokt torsk, stekt sei, makrellkaker, fiskekaker, fiskepudding, plukkfisk eller fiskeboller.

Der vi i dag har Fiskebrygga og fiskerestauranten «Hos oss» stod det på 1920-30 tallet to buer. I den ene bua var det en butikk som solgte alle slags småvarer. I den andre bua var det to fiskeforretninger. Det skriver Einar Nilsen i en av sine gode skildringer om livet i Lillesand på 1920- og 1930 tallet.

Einar Nilsen (1911-1996) bodde på Kirkeheia, og var sjømann og siden industriarbeider. Han var også aktiv hobbyfisker.

Han skriver: «I bua med de to fiskeforretningene lå det også en båt med hus ved brygga. Den ble kalt «Arken», og fra den ble solgt stentøy, sild og annen fisk.

På fiskebrygga var det et yrende liv. Det var liksom der folk møttes. Praten gikk for fullt om vær og vind. Nasjonale og lokale nyheter ble utvekslet. Det stod en stor benk der, og der satt det til stadighet fullt av eldre og yngre sjøfolk. De la ut om fartstid, reiser i storm og uvær og opplevelser i den store verden. Dette var jo for oss unge rene eventyret å høre på.

I den øvre enden av bua var det en kafe. Der kunne fiskere og andre få kjøpt god kaffe og kløvninger med geitost eller edamerost. Kafeen var alltid fullt besatt, for mange ville inn å kjøpe kaffe hos «Kaffe Kristine».

I Fjeldals hus var det skipshandel og etter hvert kolonialforretning. Men i nedre enden av huset, mot sjøen, var det også kafe. «Kaffebua» ble den kalt. Kafeen ble etter hvert nedlagt, og det ble i stedet opprettet nok en fiskeforretning.

Etter hvert ble Fiskernes Salgslag etablert, og da forsvant de tre fiskeforretningene som hadde vært i Lillesand fra eldre tid. Også salget av fisk på «Arken» ble avviklet, avslutter Einar Nilsen.

Viktig næring

I Lillesand har fiske alltid vært en viktig næring. Ofte i kombinasjon med jordbruk, sjøfart, losing, håndverk og jakt. Mesteparten av fangsten havnet på middagsbordet lokalt i Lillesand eller i Kristiansand. Det var ikke uvanlig i mange hjem å spise fisk og fiskemat minst en gang i uken, ofte to.

Hummerfiske og makrellfiske dominerte. Det var også bra forekomster av torsk, laks og sjøørret. Silda kom til kysten i 1883-84 og siden flere vintre. Som på Vestlandet ga silda store inntekter. Dette passet bra, for i samme periode var det mindre makrell. Garn ble hovedsakelig brukt som fangstmiddel.

Sjøfolk ble «omskolert» til fiskere

Andelen heltidsfiskere i Lillesand og Vestre Moland økte på slutten av 1800-tallet. Det har sammenheng med at det på samme tid var nedgang i både skipsfart og skipsbygging. Mange sjøfolk og verftsarbeidere «omskolerte» seg til fiskere. Fiskeflåten ble på samme tid modernisert fra åpne båter til skøyter med dekk, og like etter år 1900 ble de også motorisert. Alt dette førte til større sikkerhet for fiskerne.

En fiskeforretning igjen

I dag spiser vi fortsatt mye fisk, men mye av salget foregår fra supermarked. Heldigvis har vi en fiskeforretning igjen i Lillesand. Der er det mulig å få kjøpt fersk fisk levert av lokale fiskere. På samme sted og på samme brygge som på 1920-1930 tallet. Også nå med både fiskeforretning og restaurant der, selv om «Kaffe Kristine» er avløst av Harald Tobiassen og hans flinke stab.

Emma Elisabeth Vennesland

Emma Elisabeth Vennesland Foto: Privat

