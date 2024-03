Lillesand by- og sjøfartsmuseum presenterer gamle Lillesandbilder:

Etter å ha blitt nærmere kjent med godtebutikkene, bakeriene og fiskebutikkene på 1960-1970 er turen nå kommet til kafeene i Lillesand. Det var «Fjordgløtt» i Strandgaten (eier Gerhard Syvertsen), «Monty» på Sandsmyra (eier Reidun og Olav Rosseland) og «Trydals kafeteria» på Stykkene (eier Ole G. Johnsen).

Da Fjordgløtt åpnet i 1957, het den «Kvikk Lunch» kafeen Fjordgløtt Det var Gerhard Syvertsen (1921 – 2003) som etablerte den. Han var krigsseiler, mønstret på som 17-åring, og seilte ute under hele krigen Han endte opp som kokk/stuert, sist på det lillesandsregisterte tankskipet «Ocean Liberty»,som eksploderte i den franske havnebyen Brest i 1947. Bare flaks gjorde at Gerhard unngikk ulykken. Kirsti Syvertsen (68) på Kokkenes forteller at faren etter denne hendelsen gikk «på land, stiftet familie og etter hvert etablerte Fjordgløtt i de gamle fabrikklokalene til Algo Skofabrikk på bryggekanten. Hans bakgrunn som kokk kom godt med.

Gerhard Syvertsen sittende på rekkverket Foto: Privat

Litt Amerika-stemning

Og på Fjordgløtt var det litt amerikansk stemning med blå og røde skaisofaer. 15 røde respateksbord og stoler, som var plassert i båser med halve skillevegger. Askebegre med Fjordgløtt-logo. Bar med høye røde barkrakker. I nærheten Røde Kors automat til å kaste på ti-øringer, trykke og mulighet til å vinne det mangedobbelte. Det var to innganger til kafeen; fra sjøsiden, og fra allmenningen utenfor. Innenfor møtte man Gerhard, og han kjente alle.

Ble avhengig av Cola

På 1960-tallet ble Fjordgløtt samlingsstedet for ungdom.

– Fjordgløtt ble starten på vårt ungdomsliv, sier Hans Eide (72) på Tingsaker; - Vi var lite i byen, selv om det var under 2 km dit. Vi holdt oss mest lokalt, syklet til idrettsplassen, Dyvik og til kafeen til Ole G på Stykkene. Men da vi fikk moped som 16-åringer endret hverdagen seg, og Fjordgløtt ble stedet.

Tror det var på den tiden jeg ble avhengig av Coca Cola. For i løpet av kvelden kunne det gjerne bli 2-3 Cola. Innimellom var vi bortom Tomta for å se om noe skjedde der. På Fjordgløtt føltes det både trygt og moderne. Med lukt av kjøttkaker, ertesuppe kaffe og nystekte wienerbrød, og med jukeboks, softismaskin og skaisofaer. Vi lærte folk å kjenne der. Det var ikke klikker, alle pratet med alle. Vi møtte friidrettsheltene våre, sommergjester og jevnaldrende ungdommer. Vi underholdt oss selv, med prat, historier og musikk. For jukeboksen var populær altså, forteller Hans.

Få vet kanskje i dag hva en jukeboks er i dag. Men enkelt sagt er det et musikkanlegg som har en rekke grammofonplater lagret. Disse kunne velges, gjerne 3 i tallet, om man la på en femti-øring. Da kunne musikken til Rolling Stones, Beatles og Herman’s Hermits ljome utover lokalet.

Fjordgløtt og kino

Kirsti Syvertsen vokste opp med Fjordgløtt som hennes far drev.

– Jeg hjalp til i ferier og etter skoletid, og både ekspederte og smurte rundstykker. Husker godt jeg løp opp til baker Heldal i nabobygget, og hentet ferske rundstykker og wienerbrød. Ungdommer møttes her, både lokale og sommergjester. Det gikk i softis og små Cola og Solo-flasker. Gjerne før eller etter kinoforestillingene onsdag, fredag og søndag. Jeg var ofte med å stenge kafeen, og da kunne jeg spille alle ønskeplatene jeg ville - uten å kaste inn penger på jukeboksen. Jeg glemmer det aldri, sier Kjersti.

Rock og pop på jukeboksen

Sidsel Wiborg (73) har bare gode minner fra Fjordgløtt.

– Selv med mor fra Lillesand og far fra Kaldvild, ble jeg regnet som sommergjest. Det var kun en kino og en kiosk på Stabekk i Bærum, der jeg vokste opp, så da jeg kom til Fjordgløtt i 1963 ble jeg introdusert for kafelivet. Det har hengt med meg siden. Det samme har min livsvarige interesse for rock og pop. For den ble vakt på Fjordgløtt ved å spille på jukeboksen hver sommer. Jeg husker blant annet «House of the rising sun» av the Animals, «Play with Fire» av The Rolling Stones og «La meg være ung» med Wenche Myhre.

– Glemmer heller ikke at det var på Fjordgløtt jeg første gang så en kjendis. For der stod plutselig filmstjernen Margrethe Robsahm, kjent fra filmatiseringen av Axel Jensens «Line», sammen med sin bror og italienske ektemann. Alle ble helt stille da trioen hoppet om bord i en båt som lå ved brygga. Vi ble vel alle det som i dag kalles «starstruck», sier Sidsel Wiborg.

I dag er kafelivet en viktig del av hverdagen for mange. En kaffe i hyggelige omgivelser og en prat, er ikke bare avslappende, men også sosialt. Slik det var på Fjordgløtt og de andre kafeene i Lillesand på 1960-og 1970 tallet. Det er enkelte ting som altså ikke går av mote!

Emma Elisabeth Vennesland

Kilder: Kirsti Syvertsen, Jan Magne Holm, Bergliot Øie Johansen, Jan Roar Solås

Emma Elisabeth Vennesland Foto: Privat