Lillesand By- og sjøfartsmuseum presenterer gamle Lillesandbilder:

Mange har gode minner fra de to kioskene i byen. For det var her barn og ungdommer samlet seg etter å ha vært på kino, trening, speidermøter eller bare for å ha en bysleng.

Etter å ha skrevet om bakerier, fiskebrygga, kafeer og godtebutikker, er turen nå kommet til pølsekioskene. Ba’s kiosk på det som i dag heter Ketil Moes plass. Ingrids kiosk på Tomta, som senere ble Githmarks kiosk.

Pølsebrød med ketchup og løk

Pølser i lompe med sennep, ketchup og løk var en slager. Hjemmelaget ertesuppe likeså.

Strakk ikke ukepengene til smakte det godt bare med lompe med ketchup og løk. Eller en liten pose med peanøtter eller banansjokolader i kremmerhus.

Vandretur mellom kioskene

Pølsebodene i Lillesand, Ba’s kiosk og Ingrids kiosk, hadde både strømforsyning og telefon. Det var mange stamkunder, både barn, ungdom og voksne. På Tomta var det bussholdeplass, så bussreisende var også en stor kundegruppe. Åpningstidene var fra kl 17 til 23. På 17. Mai hadde kioskene åpent hele dagen.

Turen gikk ofte mellom de to kioskene. Fram og tilbake. Alle følte seg sett, og ofte fulgte et godord med på handelen.

Både telefon og mikrobølgeovn

-Tante Ba’s ertesuppe kokt på pølsevann var fantastisk, sier Edvard Mosgren i Fossbekklia. Han glemmer aldri at han fikk spise sprukne pølser og ertesuppe da han stakk innom kiosken etter fotballtrening.

Ba hadde tidlig både telefon og mikrobølgeovn i kiosken. Hun solgte lokale varer. Pølser fra slakter Øvland.

– I starten bakte hun pølsebrødene selv, men etter hvert fikk baker Knudsen leveransen. De ble varmet i mikrobølgeovnen. Brus fra Rønnevig Brusfabrikk, Is fra AMA iskremfabrikk. I tillegg blader, smågodt, peanøtter, tobakk og frukt. Også frukten var lokal. Både epler og pærer ble plukket i hagen vår, forteller Børge C. Bendixen på Lofthus. Han er sønn til Ba.

Kiosken var «taxisentral»

– Jeg har mange minner fra Ba’s kiosk på 1960-tallet. Ikke bare fordi hun hadde gode pølser og super ertesuppe, men fordi hun var så grei. Jeg fikk flere ganger låne telefonen for å ringe min far for å få ham til å hente meg på kvelden. Tror hun og min far hadde en avtale om det. Vi bodde på Lovisenro, og det var en ganske lang tur i mørket. Ba fungerte derfor som en liten «taxisentral» for meg, sier Inger Ellingsen Tveite på Tveide.

Også buljong på menyen

– Jeg husker godt Ingrids kiosk på Tomta. En vinter det var så kaldt, kjøpte vi glovarm buljong. Noe slikt hadde vi aldri fått servert, så det gjorde inntrykk. Kiosken var også et møtested for bilfolk. Bilene stod ofte like ved kiosken, og folk snakket med hverandre to og tre biler ved siden av hverandre, forteller Anne Sophie Høegh-Omdal på Fagertun.

Ingrid Davidsen drev kiosk på Havnetomta. Her sammen med sin datter Tordis (gift Karlsen). Dette bildet er foreløpig ikke digitalisert, men ligger i køen. Foto: Privat

Også i Ingrids kiosk ble det solgt varer som ble laget lokalt.

– Pølser fra slakter Eide, og ertesuppen ble kokt på kraftbein og laget hjemme i Passaten på Rosenberg. Det samme ble lapskausen. Naturligvis Asina fra Rønnevigs Brusfabrikk, is fra lokal isfabrikk samt andre kioskvarer, forteller Grethe Bygland, barnebarn til Ingrid Davidsen.

Pølsekioskene i Lillesand er borte og erstattet av større forretninger som fortsatt selger pølser og is. Men skal du oppleve en opprinnelig pølsekiosk, må du ta turen til Grimstad. Kiosken fra Tomta i Lillesand «lever» nemlig videre, og heter nå Nottos. Også i dag med pølser og is på menyen.

Emma Elisabeth Vennesland

Emma Elisabeth Vennesland Foto: Privat

Kilder:

Grethe Bygland, Mariann Tønnessen, Børge C Bendixen, Kommentarer på FB gruppen «Gamle Lillesandsbilder» på mitt spørsmål om pølsekioskene og Store Norske Leksikon

Pølsekiosker Vis mer ↓ Ingrid’s kiosk: Fra 1960 – 1968. Eier Ingrid Davidsen (1919-1968)

Ba’s kiosk: Fra 1963 – 1984. Eier Augusta (Ba) Wille Mosgren Bendixen (1925 – 1998)

Githmarks kiosk: Fra 1968 – 1991. Eiere: Martinius og Aslaug Githmark (1936-1997)

Pølsekiosker har stort vindu i fronten, disk og serveringsluke. Dør bak på bygget.

Størrelsen kan variere fra seks kvadratmeter til over 20

Stasjonære pølseboder eller kiosker ble populære etter 2 verdenskrig

En mobil grønn pølsevogn i Lillesand på 1950-tallet. Eiere: Marie og Olaf Guttormsen

Mobile pølsevogner i Tyskland fra slutten av 1800-tallet.

Pølsevogner kom til Norge på begynnelsen av 1900-tallet

Mobile pølsevogner var fast «inventar» på idrettsstevner helt opp til 1960-tallet.

